Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, вероятнее всего, ЧВК "Вагнера" будет находиться в Беларуси только некоторое время. Их вообще там может разместиться не более 10 тысяч человек.
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Что дальше будут делать вагнеровцы
Как отметил Шейтельман, символично, что вблизи вагнеровского лагеря разместили белорусский "омон". Это ясно показывает, как на самом деле Лукашенко относится к этой группировке. Он не доверяет вагнеровцам, потому и разместил вблизи собственных силовиков.
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Скорее всего, размещение вагнеровцев в Беларуси – это временная история. Далее могут быть три варианта развития событий.
Это краткая история, которая должна закончиться через несколько месяцев. Или вагнеровцы снова поедут на войну против Украины. Или они сконцентрируются на Африке, что маловероятно. Либо Пригожин попытается совершить очередной переворот – либо в Минске, либо снова пойдет на Москву,
– заметил Шейтельман.
Вагнеровцы в Беларуси: коротко
- Недавно в Беларуси заметили уже шестую колонну вагнеровцев, где было около 120 автомобилей. Среди них – разные пикапы и "Уралы" с прицепами. Колонна ехала в направлении Осиповичей, где расположен лагерь вагнеровцев.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов объяснил, зачем вагнеровцы переехали в Беларусь. Их основные задачи – проведение ИПСО и отвлечение Украины на Север.
- 21 июля Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Он заслушал доклад от украинской разведки, пограничников и Службы внешней разведки. Зеленский подчеркнул, что руководство тщательно следит за деятельностью вагнеровцев в Беларуси.