Об этом 24 Каналу сказал журналист-международник Алексей Бурлаков. Вагнеровцы в ближайшее время задержатся в Беларуси и будут обучать тамошнюю армию.
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Пригожин в видео интересно очень говорит, сообщает все планы "Вагнера". После учений белорусской армии, по его словам, бойцы формирования улетят в Африку выполнять другие задачи,
– сообщил журналист.
Он отметил, что видео не было случайным, и его появление в сети могло произойти только при условии, что оно было срежиссировано самим Пригожиным.
Вагнеровцы – партизаны внутри армии России
После мятежа Пригожина многие бойцы ЧВК "Вагнер" вынуждены были подписать контракты с минобороны России. В настоящее время они рассеяны по воинским частям регулярной армии на всех уровнях.
"Сегодня вагнеровцы, как партизаны, есть во всех военных подразделениях России. Предполагаю, что страна-террористка может начать распадаться изнутри именно с воинских частей, и эта коррозия начнется, в частности, с тех вагнеровцев, которых заставили служить в регулярной армии", – прокомментировал Алексей Бурлаков.
Пригожин рассказал о планах вагнеровцев в Беларуси: смотрите видео
ЧВК Вагнер в Беларуси: главное
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Лукашенко может преследовать цель использовать вагнеровцев для собственной защиты, когда в Беларуси начнутся массовые протесты. Однако Пригожин не является человеком с добавленной стоимостью, это военный преступник.
- Подоляк также прокомментировал заявление Пригожина о том, что он сделает из Беларуси вторую армию мира. Он заявил, что подобные заявления не что иное, как игра на публику и попытка удержаться в информационном поле.
- По состоянию на 17 июля в Беларусь прибыли от 500 до 700 вагнеровцев. Часть из них будут вовлечены в учения белорусской и российской армий, другая часть имеет задачу "нервировать" страны НАТО, граничащие с Беларусью.