Об этом 24 Каналу отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил возможные угрозы со стороны Беларуси и непосредственно вагнеровцев.

Смотрите также В Беларусь стекаются колонны вагнеровцев: может ли Россия открыть второй фронт

Деятельность Пригожина

Белорусская армия никогда не станет "второй в мире". Для этого нужно иметь соответствующий военно-промышленный комплекс, мобилизационный ресурс, которого нет, а также лояльность местного населения и готовность принимать концепцию армии. Пригожин – чужой для белорусов, они его ненавидят, считает Подоляк. Поэтому все его заявления не что иное, как попытка удержаться в информполе.

Пригожин сегодня пробует остаться в информационной повестке дня таким "мачо", потому что он понимает, что для российской аудитории "мачизм" – единственная технология. Они признают человека брутального, который может с нецензурной бранью практически взять Москву в осаду,

– объяснил советник главы ОПУ.

Деятельность вагнеровцев в Беларуси: смотреть видео

Угрозы из Беларуси

После неудачного похода на Москву, Пригожин потерял значительное количество своих нанимателей из ЧВК, непосредственное финансирование из государственного бюджета, но зато получил ненависть Путина, что, конечно, не играет в пользу "бывшего повара". Потому и участвовать в войне с Украиной для него нет смысла, считает Подоляк. А сама Беларусь – фиктивное государство, зависимое от политики России.

"Лукашенко – придворный для путинского двора вчерашнего дня. Он сегодня продолжает выполнять ту работу, которую он всегда выполнял для России только потому, что у него не хватает ума осознать, что уже происходит с Путиным и его окружением. В этой конструкции нет субъектов Беларусь, белорусская армия, Пригожина, который может что-то сделать", – объяснил чиновник.

Впрочем, полностью не учитывать ситуацию в Беларуси нельзя и соответствующие украинские службы за всем следят. Но следует критически относиться к любым заявлениям, в частности Пригожина. Потому что он может пытаться "раскачать информационное пространство".

"Он может действительно научить небольшое количество белорусского спецназа, который по мнению Лукашенко должен обеспечить стабильность в государстве. Но вопрос: как Лукашенко хочет удержать власть при падении путинского режима, когда одновременно будет падать огромное количество ориентированных на Россию политических систем", – задал риторический вопрос Подоляк.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси: основное