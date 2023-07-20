О рисках эскалации с территории Беларуси эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает 24 канал.
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Наемники двигаются к местоположению ПВК "Вагнер"
По словам Андрея Демченко, ситуация сейчас контролируемая. У границы с Беларусью не фиксируют ни перемещение военной техники, ни подразделений русской армии. Вагнеровцы пока не представляют угрозы для Украины.
Наемники продолжают прибывать к месту расположения ЧВК "Вагнер" в лагерь под Осиповичами. Госпогранслужба пока не может точно сказать, сколько вагнеровцев находится в Беларуси. Однако сам лагерь рассчитан на около 8 тысяч человек.
Также представитель заявил, что Россия практически вывела все свои регулярные войска с территории Беларуси.
Не исключено, что в рамках ротации через некоторое время будут опрокинуты новые. Однако на данный момент подразделений регулярной армии России на территории Беларуси практически нет,
– заявил Демченко.
Наемники ЧВК "Вагнер" прибывают в Беларусь практически разоружены, без тяжелой техники. Андрей Демченко заявил, что вагнеровцы могут привлечь к обучению белорусских военных, а впоследствии и российских, которые проходят подготовку на территории Беларуси.
Нахождение вагнеровцев на территории Беларуси
- Мониторинговые группы в Беларуси сообщали об уже 6 колонне техники ППК "Вагнер". Она насчитывала около 100–120 единиц.
- Спутниковые снимки зафиксировали в селе Цель под Осиповичами не менее 485 единиц техники. Там находятся автобусы и грузовики, тяжелую технику же не фиксируют.
- На границе с Беларусью находится элитное украинское подразделение, которое в случае чего "съест" наемников ППК "Вагнер" за 5 минут. Украинские пограничники готовы их встречать.