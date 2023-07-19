Об этом 24 Каналу заявил корреспондент белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Он отметил, что официально сообщалось, что наемников будут использоваться в качестве инструкторов. Все, чтобы они тренировали белорусскую армию.

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"Что это якобы "ценный" контингент, прошедший много боевых действий. Такого опыта у белорусских солдат нет, но это не выглядит очень серьезным", – сказал Калиновский.

"Бомба" для Лукашенко

В Беларуси на территории палаточного лагеря в селе Цели Могилевской области уже якобы 2,5 тысяч наемников. Однако столько инструкторов точно не нужно. Вероятно, вагнеровцы сами не готовы участвовать в таких учениях. Тем более неизвестно, на каких условиях. К тому же не видно, чтобы бойцы ЧВК "Вагнера" везли какую-нибудь тяжелую технику.

Что они дальше будут делать, как ими распорядится Лукашенко – это очень большой вопрос и большая проблема для Беларуси. Может быть, он подкладывает под себя "бомбу". Возможно, он что-то другое имеет в уме,

– отметил корреспондент белорусской службы "Радио Свобода".

В настоящее время планы самопровозглашенного президента Беларуси совсем неизвестны. Фактически Александр Лукашенко сейчас показывает, что он "урегулировал конфликт" и то, что обещал вагнеровцам, – выполнил. В частности, в страну якобы прилетает глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. По крайней мере, его самолет.

Мол, и ситуация в России якобы урегулирована, в частности, благодаря безопасности Беларуси. Однако это, конечно, вызывает беспокойство и среди местных, и в целом по стране.

"Такие люди (вагнеровцы – 24 Канал) здесь точно не нужны. И у соседей Беларуси – в Литве, Польше, Украине. Очевидно, это не просто лагерь отдыха", – подчеркнул Валерий Калиновский.

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