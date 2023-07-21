Про це 24 Каналу сказав журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Вагнерівці найближчим часом затримаються у Білорусі й навчатимуть тамтешню армію.

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Пригожин у відео цікаво дуже каже, повідомляє про всі плани "Вагнера". Після навчань білоруської армії, за його словами, бійці формування полетять в Африку виконувати інші завдання,

– повідомив журналіст.

Він наголосив, що відео не було випадковим, і його поява у мережі могла відбутись лише за умови, що воно було зрежисоване самим Пригожиним.

Вагнерівці – партизани всередині армії Росії

Після заколоту Пригожина багато бійців ПВК "Вагнер" змушені були підписати контракти із міноборони Росії. Нині вони розпорошені по військових частинах регулярної армії на усіх рівнях.

"Сьогодні вагнерівці, як партизани, є у всіх військових підрозділах Росії. Припускаю, що країна-терористка може почати розпадатись зсередини саме з військових частин, і ця корозія почнеться, зокрема, з тих вагнерівців, яких примусили служити в армії Росії", – прокоментував Олексій Бурлаков.

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