Це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що найманці ПВК "Вагнера" не додають Лукашенку жодної сили.

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"Пригожин не є людиною з доданою вартістю. Він військовий злочинець масштабного типу. Його організація визнана терористичною. Він не додає Лукашенку ні сили, ні міці, нічого", – підкреслив Подоляк.

Роль Лукашенка

Сьогодні Алєксандр Лукашенко виконує роль своєрідного фанфарона, який безвідповідально ставиться до своїх заяв. Він цілком залежний від російських грошей і не є менеджером, а винятково пропагандистом.

Він думає, що забирає усіх, створює внутрішню критичну масу в Білорусі і там не буде протестів? Але це не так. Це все "сторонні тіла". Уся ультрапатріотичність, яка культивується в Росії та Білорусі, вона абсолютно несучасна. Вона затребувана максимум у 20% населення,

– відзначив посадовець.

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Тому у білоруського диктатора немає жодного шансу втримати ситуацію під контролем, коли путінська вертикаль влади зазнає краху. А це єдиний шанс для переходу до більш стабільного світопорядку.

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