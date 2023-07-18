Про це 24 Каналу сказав заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. За його словами, доручення Лукашенка щодо депортації дітей виконує, зокрема, білоруський паралімпієць Алєксєй Талай.

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Саме 27 червня, коли ми передали пакет матеріалів у Міжнародний суд у Гаазі, Лукашенко сказав, що домовився з Путіним, що із союзного бюджету виділять кошти на вивезення українських дітей,

– наголосив Латушко.

Незабаром у Гаазі будуть документи з підписом Лукашенка про фінансування депортації українських дітей. Тому можна сподіватися, що на нього також видадуть ордер – як раніше на Путіна.

Яких дітей незаконно вивозять

Росія і Білорусь депортують дітей усіх категорій – і з сімей, і з дитбудинків. Зокрема, вдалося вручну ідентифікувати мінімум 16 дітей-сиріт.

Зверніть увагу! За даними порталу "Діти війни", загалом депортовано близько 19 592 дітей. Точну їхню кількість наразі підрахувати неможливо.

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