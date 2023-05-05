У документі також визначили, що саме Росія незаконно вивозить українських дітей на свою територію. В ОП вважають таке рішення "доволі важливим".

ОБСЄ визнала депортацію українських дітей воєнним злочином

ОБСЄ у своїй доповіді від 28 квітня визнала факт, що окупанти дійсно незаконно вивезли велику кількість українських дітей на територію своєї країни "насильницьким шляхом". Основну увагу документ приділив дітям-сиротам та дітям, що були вивезені без супроводу дорослих.

У доповіді також визнали, що українські діти піддаються впливу "проросійських інформаційних каналів", які часто призводять до "тотального перевиховання". ОБСЄ також визнала, що Росія не тільки нічого не робить для повернення дітей на батьківщину, ба більше, країна-агресорка сприяє тому, щоб "українські діти не повернулися до своїх родин".

Місія також звинуватила Росію у систематичному порушенні міжнародного гуманітарного права та Четвертої Женевської конвенції.

Зверніть увагу! Четверта Женевська конвенція стосується захисту цивільного населення під час війни. Вона вступила в дію у 1950 році і є одним з основних документів міжнародного права. Попри те, що Росія нібито відкликала свій підпис, країна-агресорка все одно нестиме відповідальність за воєнні злочини, адже документ стосується абсолютно всіх держав світу.

Крім цього, ОБСЄ зазначила у своїй доповіді, що Росія неодноразово порушувала права дітей на ідентичність, на сім'ю, на освіту, на здоров'я тощо. Місія закликала Росію "негайно припинити практику примусового переміщення або депортації дітей з України" та надати вичерпні списки імен і місцезнаходження всіх переміщених дітей.