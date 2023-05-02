Міжнародний кримінальний суд в Гаазі у березні видав ордер на арешт так званої уповноваженої з прав дитини Росії Марії Львової-Бєлової. У понеділок, 1 травня, вийшло інтерв'ю злочинниці, у якому вона зробила чимало маразматичних заяв.
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Що наговорила Львова-Бєлова
Кремлівська посадовиця заявила, що Росія не визнає юрисдикцію МКС та начебто займалась завжди "захистом дітей", а не їхньою насильницькою депортацією. Також вона почала розповідати про те, що квазіреспубліки на Донеччині й Луганщині не частина України, а "незалежні держави".
Окрім того, Львова-Бєлова вважає, що паспортизація українців російськими документами після їхньої насильницької депортації не є чимось незаконним, а – "відкриттям можливостей" перед людьми.
Бєлова бреше про те, що нібито не причетна до геноциду: дивіться уривок з інтерв'ю VICE News
На цю маячню згодом відреагувала радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна. Вона назвала це публічним зізнанням у злочині та констатувала, що чиновниця сидітиме на лаві підсудних.
Злочинці мають бути у в'язниці
Важливо розуміти, що переміщення людей в іншу країну під час війни, а потім видавання їм російських паспортів, та будь-які інші дії спрямовані на стирання ідентичності є геноцидною практикою. А отже, відповідатиме Львова-Бєлова саме за геноцид проти українського народу.
Звісно, зараз посадовиця намагається відігравати роль "інтелектуально неповносправної" та повторює як мантру, що "дітей вона не депортувала, а евакуювала". Однак, очевидно, що цей "аргумент" в Міжнародному кримінальному суді навіть слухати не захочуть.