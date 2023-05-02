Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест так называемой уполномоченной по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой. В понедельник, 1 мая, вышло интервью преступницы, в котором она сделала немало маразматических заявлений.

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Что наговорила Львова-Белова

Кремлевская чиновница заявила, что Россия не признает юрисдикцию МУС и якобы занималась всегда "защитой детей", а не их насильственной депортацией. Также она начала рассказывать о том, что квазиреспублики в Донецкой и Луганской областях не часть Украины, а "независимые государства".

Кроме того, Львова-Белова считает, что паспортизация украинцев российскими документами после их насильственной депортации не является чем-то незаконным, а – "открытием возможностей" перед людьми.

Белова лжет о том, что якобы не имеет отношения к геноциду: смотрите отрывок из интервью VICE News

На этот бред вскоре отреагировала советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дария Заривна. Она назвала это публичным признанием в преступлении и констатировала, что чиновница будет сидеть на скамье подсудимых.

Обратите внимание! Во время этого интервью Белова сказала, что не видит разницы между украинскими и русскими детьми, ведь "все мы читаем сказки на украинском и русском языках" и "у большого количества русских течет украинская кровь".

Преступники должны быть в тюрьме

Важно понимать, что перемещение людей в другую страну во время войны, а затем выдача им российских паспортов, и любые другие действия, направленные на стирание идентичности, являются геноцидной практикой. Следовательно, будет отвечать Львова-Белова именно за геноцид против украинского народа.

Конечно, сейчас чиновница пытается играть роль "интеллектуальной инвалидки" и повторяет как мантру, что "детей она не депортировала, а эвакуировала". Однако очевидно, что этот "аргумент" в Международном уголовном суде даже слушать не захотят.