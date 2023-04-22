В Брюсселе и в странах "Большой семерки" больше склоняются ко второй модели трибунала против российского руководства. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный чиновник ЕС.

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Как может выглядеть трибунал против России и что для этого нужно

Европейский чиновник отметил, что "гибридный суд", как форма трибунала на основе украинской юрисдикции, выглядит как наиболее вероятная модель правосудия над российским руководством. Однако для Брюсселя важно, чтобы Украина ратифицировала Римский устав.

Однако для специального международного трибунала, как и для "гибридного суда" под украинской юрисдикцией, необходима серьезная поддержка ООН, ведь, прежде всего, нужно лишить международного иммунитета высшее руководство России. Речь идет о диктаторе Владимире Путине, премьер-министре Михаиле Мишустине и о главе МИД Сергее Лаврове.

Обратите внимание! Из-за международного иммунитета Путин, Мишустин и Лавров – единственные из высшего российского руководства, против которых в Украине не возбуждены уголовные дела. Однако Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест диктатора и так называемой уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.

Представитель ЕС отметил, что Россия, которая находится в Совбезе ООН, будет ветировать соответствующую резолюцию, однако ее должна принять и ратифицировать Генеральная ассамблея ООН, где у страны-террористки нет права вето. На основании решения Генассамблеи прокурор международного специального суда может принять вердикт о лишении иммунитета высшего руководства России. Однако для этого прокуратура должна предоставить серьезную доказательную базу. Поэтому в этом контексте чрезвычайно важно открытие Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины в Гааге, который уже в конце июня должен начать свою работу.

Однако важно отметить, лишить иммунитета Путина, Мишустина и Лаврова Международный уголовный суд без решения Генассамблеи ООН не может. Хотя и преступления, инкриминируемые российскому руководству, подпадают под его юрисдикцию, но Россия не ратифицировала Римский устав и не признает МКС.