Контакты с военными преступниками – это проблема. Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019), председатель правления "Украинского кризисного медиацентра" Валерий Чалый.

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Он подчеркнул, что вояж Путина в Херсонскую и Луганскую области состоялся не в то же время, когда нам это все "продают". Кроме того, сейчас есть технические возможности создать такую поездку на видео.

"Очень много вопросов возникает, действительно ли Путин куда-то ездил", – предположил Чалый.

Есть циничная политика

"Что касается общения с Путиным политиков из разных стран, то пока нет решений судебных и трибуналов, даже под санкциями некоторые люди, согласно международному праву, пользуются возможностью иммунитета и таких контактов", — отметил собеседник.

Дипломат подчеркнул, что президент, премьер-министр и министр иностранных дел, согласно Венской конвенции, даже без полномочий заключают, в частности, договоры с другими странами. Это действует даже во время войны.

Валерий Чалый о международной изоляции Путина: смотрите видео

Я не затрагиваю моральную сторону этой истории, когда называют "террористами" и продолжают общение. Но такое было,

– подчеркнул он.

Валерий Чалый отметил, что в этих условиях изоляция России и особенно путинского режима скорее приведет к миру, чем толерантность и помощь избежать полной изоляции.

"Однако, к сожалению, есть интересы в разных странах, есть циничная политика, которая не позволяет осуществить полную изоляцию этих военных преступников", – заметил собеседник.

Важно! Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина. Это означает, что он должен быть арестован за пределами России в странах, ратифицировавших Римский устав.

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