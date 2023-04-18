Контакти з воєнними злочинцями – це є проблемою. Про це 24 Каналу розповів дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015 – 2019), голова правління "Українського кризового медіацентру" Валерій Чалий.
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Він наголосив, що вояж Путіна до Херсонщини та Луганщини відбувся не в той самий час, коли нам це все "продають". Крім того, зараз є технічні можливості створити таку поїздку на відео.
"Дуже багато запитань виникає, чи дійсно Путін кудись їздив", – припустив Чалий.
Є цинічна політика
"Щодо спілкування з Путіним політиків з різних країн, то доки немає рішень судових та трибуналів, навіть під санкціями деякі люди, згідно з міжнародним правом, користуються можливістю імунітету і таких контактів", – зазначив співрозмовник.
Дипломат наголосив, що президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ, згідно Віденською конвенцією, навіть без повноважень укладають, зокрема, договори з іншими країнами. Це діє навіть під час війни.
Валерій Чалий про міжнародну ізоляцію Путіна: дивіться відео
Я не торкаюсь моральної сторони цієї історії, коли називають "терористами" і продовжують спілкування. Але таке було,
– підкреслив він.
Валерій Чалий відзначив, що в цих умовах ізоляція Росії, і особливо путінського режиму, швидше призведе до миру, ніж толерування та допомога уникнути повної ізоляції.
"Проте, на жаль, є інтереси в різних країнах, є цинічна політика, яка не дозволяє здійснити повну ізоляцію цих воєнних злочинців", – зауважив співрозмовник.
Що відомо про нібито поїздку Владіміра Путіна на окуповані Херсонщину та Луганщину
- 18 квітня і російських пропагандистських медіа з'явилось відео, як російський диктатор нібито прибув на окуповані території Херсонську та Луганські області.
- Згідно з відео, не зрозуміло, де саме перебував Путін. Доказів того, що він був на території України, також немає.
- На відео з Путіним з'являється будівля "Гостинница Чонгар", яка стоїть біля контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чонгар" на адмінкордоні з Кримом. Але на відео з будівлі готелю чомусь зникла назва.
- Також журналісти звернули увагу на те, що на відео Путін тримає ікону і говорити: "Зараз буде Великдень". Це свідчить, що запис – старий, а також про те, що очільник Кремля взагалі не був в Україні.