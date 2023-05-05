В документе также было определено, что Россия незаконно вывозит украинских детей на свою территорию. В ОП считают такое решение "достаточно важным".
См. также Цинизма нет предела: Львова-Белова обвинила Украину в том, что та не эвакуировала детей
ОБСЕ признала депортацию украинских детей военным преступлением
ОБСЕ в своем докладе от 28 апреля признала факт, что оккупанты действительно незаконно вывезли большое количество украинских детей на территорию своей страны "насильственным путем". Основное внимание документ уделили детям-сиротам и детям, вывезенным без сопровождения взрослых.
ОБСЕ признала, что Россия депортирует детей с оккупированных территорий / Скриншот 24 Канала
В докладе также признали, что украинские дети подвергаются влиянию "пророссийских информационных каналов", часто приводящих к "тотальному перевоспитанию". ОБСЕ также признала, что Россия не только ничего не делает для возвращения детей на родину, более того, страна-агрессорка способствует тому, чтобы "украинские дети не вернулись в свои семьи".
Миссия также обвинила Россию в систематическом нарушении международного гуманитарного права и Четвертой Женевской конвенции .
Кроме этого, ОБСЕ отметила в своем докладе, что Россия неоднократно нарушала права детей на идентичность, семью, образование, здоровье и т.д. Миссия призвала Россию "немедленно прекратить практику принудительного перемещения или депортации детей из Украины" и предоставить исчерпывающие списки имен и местонахождение всех перемещенных детей.
В ОП отреагировали на доклад ОБСЕ
Андрей Ермак в своем телеграмм-канале отреагировал на документ ОБСЕ. Глава Офиса Президента назвал это "важным вердиктом миссии"
Россия будет отвечать за все, а военные преступники будут в Гааге,
– подчеркнул Ермак
Глава ОП также отметил, что депортация украинских детей оккупантами не может быть признана миром и назвал эти действия военным преступлением.
Россияне депортируют украинских детей
- В понедельник, 1 мая, так называемая уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова дала интервью журналистам . Оккупантка назвала украинских детей – россиянами.
- Также Львова-Белова подчеркнула, что вроде бы занималась всегда "защитой детей", а не их насильственной депортацией. Свою причастность к военным преступлениям она, конечно, не признала.
- В конце марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Львовской-Беловой из-за депортации украинских детей с оккупированных территорий.