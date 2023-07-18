Об этом 24 Каналу сказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. По его словам, поручение Лукашенко по депортации детей выполняет, в частности, беларусский паралимпиец Алексей Талай.

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Именно 27 июня, когда мы передали пакет материалов в Международный суд в Гааге, Лукашенко сказал, что договорился с Путиным, что из союзного бюджета выделят средства на вывоз украинских детей,

– подчеркнул Латушко.

В скором времени в Гааге будут документы с подписью Лукашенко о финансировании депортации украинских детей. Поэтому можно надеяться, что на него тоже выдадут ордер – как раньше на Путина.

Каких детей незаконно вывозят

Россия и Беларусь депортируют детей всех категорий – и из семей, и из детдомов. В частности, удалось вручную идентифицировать минимум 16 детей-сирот.

Обратите внимание! По данным портала "Дети войны", в целом депортировано приблизительно 19 592 детей. Точное их количество пока что подсчитать невозможно.

Незаконный вывоз украинских детей: основное