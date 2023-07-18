Самопроголошеного президента Білорусі необхідно притягнути відповідальності за злочини, які він вчиняв та продовжує вчиняти щодо білоруського та українського народу. На цьому в ефірі 24 Каналу наголосив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко.

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Досьє зі злочинами Лукашенка та його посіпак

Ще 27 червня команда Народного антикризового управління передали в офіс прокурора МКС комунікацію згідно з 15 статтею Римського статуту МКС за фактом злочинів, вчинених режимом Лукашенка.

В ній звернули увагу на незаконну злочинну діяльність 5 осіб на чолі з Лукашенком:

Івана Головатого – генерального директора державного підприємства "Беларуськалий".

Дмитра Мезєнцева – державного секретаря союзної держави Росії та Білорусі.

Олексія Талая – керівника однойменного фонду.

Ольги Волкової – керівниці Донецької громадської організації "Дельфіни".

Їх звинувачують у злочинах, пов'язаних з незаконним переміщенням українських дітей на територію Білорусі.

Сьогодні (18 липня – 24 Канал) з'явилось відповідне рішення Комітету з іноземних справ Європарламенту. Де й звернули увагу на необхідність видачі ордера на арешт Лукашенка за злочини щодо українських дітей,

– розповів Павло Латушко.

Крім того, Народне антикризове управління співпрацює з литовськими та іншими міжнародними юристами. Разом вони ведуть досьє по злочинах проти людства.

"Ми вже зібрали близько 1000 фактів злочинів проти людства. Наприклад, такого жахливого характеру як зґвалтування жінок та чоловіків міліцейськими кийками", – зазначив Латушко.

Крім того, розглядаються випадки вбивств, тортур, примусову депортацію. Це досьє також передадуть до МКС.

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Конкретні злочини білоруського режиму

За 29 років правління Олександр Лукашенко вчинив таку кількість злочинів, за що він мусить понести відповідальність. Зараз Європарламент прийняв відповідну резолюцію на рівні Комітету.

Ми є в комунікації з ініціаторами та депутатами Європарламенту. Вони планують винести це на загальне голосування у вересні цього року. Сподіваємось, там підпишуть спільну резолюцію Європарламенту,

– зауважив Латушко.

Звісно, справа є в руках прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Від нього залежатиме оцінка всіх доказів, які опублікували.

Зокрема, Народне антикризове управління звернуло увагу на відео, в якому сестри Груздєви виконують перед дітьми пісню, в якій закликають до фізичної ліквідації Джо Байдена та Володимира Зеленського.

А державний секретар союзної держави, колишній посол Росії в Білорусі Мезенцев, в листі прямо вказує, скільки дітей вже вивезли з України та скільки ще буде вивезено.

Перші зібрані матеріали вже передали до Гаазького суду. Згодом планують відправити другий пакет документів.

Європарламент закликає видати ордер на арешт Лукашенка: що відомо