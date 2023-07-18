Самопровозглашенного президента Беларуси необходимо привлечь к ответственности за преступления, которые он совершал и продолжает совершать в отношении белорусского и украинского народов. Это в эфире 24 Каналу отметил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко.

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Досье с преступлениями Лукашенко и его приспешников

Еще 27 июня команда Народного антикризисного управления передала в Офис прокурора МУС коммуникацию согласно с 15-й статьей Римского устава МУС по факту преступлений, совершенных режимом Лукашенко.

В ней обратили внимание на незаконную преступную деятельность 5 человек во главе с Лукашенко:

Ивана Головатого – генерального директора государственного предприятия "Беларуськалий".

Дмитрия Мезенцева – государственного секретаря союзного государства России и Беларуси.

Алексея Талая – руководителя одноименного фонда.

Ольги Волковой – руководительницы Донецкой общественной организации "Дельфины".

Они обвиняются в преступлениях, связанных с незаконным перемещением украинских детей на территорию Беларуси.

Сегодня (18 июля – 24 Канал) появилось соответствующее решение Комитета по иностранным делам Европарламента. Где и обратили внимание на необходимость выдачи ордера на арест Лукашенко за преступления в отношении украинских детей,

– рассказал Павел Латушко.

Кроме того, Народное антикризисное управление сотрудничает с литовскими и другими международными юристами. Вместе они ведут досье по преступлениям против человечества.

"Мы уже собрали около 1000 фактов преступлений против человечества. Например, такого ужасного характера, как изнасилование женщин и мужчин милицейскими дубинками", – отметил Латушко.

Кроме того, рассматриваются случаи убийств, пыток, принудительная депортация. Это досье также будет передано в МУС.

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Конкретные преступления белорусского режима

За 29 лет правления Александр Лукашенко совершил такое количество преступлений, за что он должен понести ответственность. Сейчас Европарламент принял ответную резолюцию на уровне Комитета.

Мы в коммуникации с инициаторами и депутатами Европарламента. Они планируют вынести это на всеобщее голосование в сентябре этого года. Надеемся, там подпишут совместную резолюцию Европарламента,

– заметил Латушко.

Конечно, дело находится в руках прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. От него будет зависеть оценка всех опубликованных доказательств.

В частности, Народное антикризисное управление обратило внимание на видео, где сестры Груздевы исполняют перед детьми песню, в которой призывают к физической ликвидации Джо Байдена и Владимир Зеленского.

А государственный секретарь союзного государства, бывший посол России в Беларуси Мезенцев в письме прямо указывает, сколько детей уже вывезли из Украины и сколько еще будут вывезены.

Первые собранные материалы уже передали в Гаагский суд. Со временем планируют отправить второй пакет документов.

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