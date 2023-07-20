Это в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что наемники ЧВК "Вагнера" не придают Лукашенко никакой силы.
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"Пригожин не является человеком с добавленной стоимостью. Он военный преступник масштабного типа. Его организация признана террористической. Он не придает Лукашенко ни силы, ни мощи, ничего", – подчеркнул Подоляк.
Роль Лукашенко
Сегодня Александр Лукашенко исполняет роль своеобразного фанфарона, безответственно относящегося к своим заявлениям. Он полностью зависим от российских денег и не является менеджером, а исключительно пропагандистом.
Он думает, что забирает всех, создает внутреннюю критическую массу в Беларуси и там не будет протестов? Но это не так. Это все "инородные тела". Вся ультрапатриотичность, культивируемая в России и Беларуси, она совершенно несовременна. Она востребована максимум у 20% населения,
– отметил чиновник.
Михаил Подоляк о вагнеровцах в Беларуси и деятельности Лукашенко: смотреть эксклюзивное интервью
Поэтому у белорусского диктатора нет никакого шанса удержать ситуацию под контролем, когда путинская вертикаль власти потерпит крах. А это единственный шанс для перехода в более стабильный миропорядок.
Деятельность Александра Лукашенко: последние новости
- Лукашенко собирает наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси. 19 июля туда прибыла очередная колонна, в которой насчитывалось до 120 автомобилей. Она шестая по счету.
- Самопровозглашенный белорусский президент может быть причастен к незаконной депортации украинских детей. По словам некоторых экспертов, он сам в этом признался. А помогает Лукашенко белорусский паралимпиец Алексей Талай.
- Европарламент просит суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко. Он, как и Владимир Путин, является военным преступником, который продолжает совершать преступления против Украины.