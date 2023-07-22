Варто зауважити, що Путін перед цим відправив у Білорусь вагнерівців. Цілком ймовірно вони обговорюватимуть саме це на зустрічі. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповідав про три варіанти розвитку подій, пише 24 Канал.

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Лукашенко знову прибув до Путіна на поклон

Пропагандистські ЗМІ написали, що Алєксандр Лукашенко ввечері 22 липня вже прилетів у Росію. Зустріч самопроголошеного президента та визнаного винним у Гаазі Путіна запланована на 23 липня.

Провладні ЗМІ Лукашенка написали, мовляв, порядок денний переговорів вже визначений та нібито питань мають обговорювати багато.

Традиційно для зустрічей лідерів Білорусі та Росії це широке коло найбільш важливих і базових для двосторонніх відносин тем: питання безпеки, міжнародного порядку денного, економічної взаємодії, реалізації союзних програм, спільного протистояння "незаконному санкційному тиску" та багато іншого,

– заявили у пресслужбі Лукашенка.

Пропагандистські ЗМІ навіть показали фотографії, на яких помітно, що Лукашенко не надто радісно виглядає.



Лукашенко прибув у Росію ввечері 22 липня 2023 року

Лукашенко планував зустрітись з Путіним

Ще на початку липня білоруське державне пропагандистське ЗМІ писало, що Алєксандр Лукашенко планує найближчим часом зустрітись з Путіним та поговорити про ПВК "Вагнера", яка вже перебуває в Білорусі.

Думаю, обговоримо і цю проблему, оскільки ми виявилися залученими до її вирішення, і питання подальшого функціонування ПВК "Вагнер". Думаю, це найпростіша проблема, яка буде вирішена та вирішується,

– запевнив Лукашенко.

Також він за методичкою Кремля заявив, що нібито невдалий заколот власника вагнерівців Євгена Пригожина "не послабив" російського диктатора.

Зверніть увагу! Євгеній Пригожин вже нібито в Білорусі пообіцяв зробити білоруську армію "другою" у світі та вирушити "у новий шлях" в Африку. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що насправді вагнерівці наганяють страх на Лукашенка.