Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він додав, що наразі Збройні сили Білорусі проводять спільні навчання з найманцями Пригожина.

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Лукашенка не допустять до справ ПВК "Вагнера"

Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко, ймовірно, перетягнув на себе частину ковдри, оскільки надав базу як житлового фонду, так і навчально-матеріальну для підготовки найманців ПВК "Вагнера".

Найманців Пригожина розселили, зараз розіб'ють по підрозділах й групах. Далі вони пройдуть допідготовку, якесь бойове злагодження й після цього їх перекидатимуть у ті країни, де вони виконуватимуть бойові завдання.

Він (Лукашенко – 24 Канал) не буде сильно вмішуватися в роботу вагнерівців, туди його ніхто не впустить. Однак ПВК "Вагнера" може наганяти страх на Лукашенка,

– зазначив Жданов.

Нещодавно з'явилася інформація від білорусів. Місцеві написали, що бригаду сил спеціальних операцій, яка перебуває на шляху в Мінськ із села Цель, де розміщені вагнерівці, привели у стан підвищеної готовності. З метою, аби не допустити висування "Вагнера" на Мінськ.

"Діяльність вагнерівців в Білорусі націлена не в бік України, поки що вони концентрують увагу на Африці й на заробітку грошей", – додав військовий експерт.

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"Великі" справи вагнерівців

"Ця промова людини схожої на Пригожина й зі схожим голосом. Чому так говорю, адже обличчя не було видно", – сказав військовий експерт.

Ватажок вагнерівців розповідає про "великі" справи вагнерівців. Мовляв, найманці повинні їхати в Африку. У них там роботи багато: охорона алмазних копій, політичних діячів, складів, комунікацій тощо.

Зверніть увагу! Увечері 19 липня мережею почало ширитися відео, на якому ймовірно Євгєній Пригожин виступає перед загоном найманців у Білорусі. Він заявив про "достойну війну" на фронті, але теперішню ситуацію назвав ганьбою. Мовляв, треба дочекатися моменту, коли вони зможуть себе проявити.

Що відомо про перебування вагнерівців у Білорусі