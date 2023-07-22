Хоча "Вагнер" – приватна військова компанія, утримує її Алєксандр Лукашенко на кошти з бюджету Білорусі. Про це 24 Каналу розповів головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов.

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Скаже білорусам затягнути паски

Нещодавно Лукашенко підписав закон, відповідно до якого спільне білорусько-російське угруповання буде утримуватись на податки білорусів. Мається на увазі забезпечення вагнерівців житлом, харчуванням, пальним, медичними послугами тощо.

На такі самі потреби пересічних білорусів Лукашенко не витрачав бюджетні кошти. Адже їх, приміром, не забезпечували безплатним паливом. Та й безплатна медицина в Білорусі поняття доволі умовне. А вагнерівців можна забезпечити усім цим безоплатно, тому що такі домовленості,

– підкреслив головний редактор.

За чий кошт будуть фінансуватися вагнерівці в Білорусі: дивіться відео

Можна припустити, що утримання вагнерівців виллється бюджету Білорусі у велику суму. Проте білоруська влада виправдає такі видатки тим, що йде війна та потрібно потурбуватись про безпеку країни.

"Білоруським вчителям та лікарям Лукашенко скаже, що, мовляв, "ворог на порозі", треба затягнути паски та потерпіти пару років, а потім ще. А от на вагнерівцях Лукашенко економити не буде", – впевнений Павло Свердлов.

Зверніть увагу! Радник глави ОПУ Михайло Подоляк припустив, що вагнерівці можуть перебувати в Білорусі з метою вчинення провокацій на кордоні з Польщею та країнам Балтії, які є країнами – членами НАТО. Проте, на його думку, Альянс може убезпечити себе від такої загрози, якщо надасть українським силам зброю для ліквідації противника на території України.

Що відомо про переміщення вагнерівців до Білорусі