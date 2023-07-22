Хотя "Вагнер" – частная военная компания, содержит ее Александр Лукашенко на средства из бюджета Беларуси. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов.

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Скажет белорусам затянуть пояса

Недавно Лукашенко подписал закон, согласно которому общая белорусско-российская группировка будет содержаться на налоги белорусов. Имеется в виду обеспечение вагнеровцев жильем, питанием, горючим, медицинскими услугами и т.д.

На такие же нужды рядовых белорусов Лукашенко не тратил бюджетные средства. Ведь их, например, не обеспечивали бесплатным топливом. Да и бесплатная медицина в Беларуси понятие достаточно условное. А вагнеровцев можно обеспечить всем этим безвозмездно, потому что такие договоренности,

– подчеркнул главный редактор.

За чей счет будут финансироваться вагнеровцы в Беларуси: смотрите видео

Можно предположить, что содержание вагнеровцев выльется бюджету Беларуси в крупную сумму. Однако белорусские власти оправдают такие расходы тем, что идет война и нужно позаботиться о безопасности страны.

"Белорусским учителям и врачам Лукашенко скажет, что, мол, "враг на пороге", нужно затянуть пояса и потерпеть пару лет, а потом еще. А вот на вагнеровцах Лукашенко экономить не будет", – уверен Павел Свердлов.

Обратите внимание! Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что вагнеровцы могут находиться в Беларуси с целью проведения провокаций на границе с Польшей и стран Балтии, которые являются странами-членами НАТО. Однако, по его мнению, Альянс может обезопасить себя от такой угрозы, если предоставит украинским силам оружие для ликвидации противника на территории Украины.

Что известно о перемещении вагнеровцев в Беларусь