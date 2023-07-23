І мовилося не про всю територію нашої держави, а лише про Захід України. Його слова передали російські ЗМІ та телеграм-канали, пише 24 Канал.

До теми Лукашенко терміново вирушив до Путіна: про що диктатори говоритимуть цього разу

Захищати зібрався від Польщі

Диктатор північного сусіда України заявив, що передача західних земель нашої держави Польщі – неприйнятна. І хоча така "передача" можлива лише у його хворій уяві, Лукашенко запевнив – Білорусь надасть допомогу "Західній Україні", якщо вона попросить допомоги.

Хоча, зауважимо, звучить це доволі цинічно та абсурдно. По-перше, не існує на території нашої держави ніякої окремої "Західної України", яка б могла окремо від усієї держави просити сателіта Росії про допомогу. А по-друге, перш ніж обіцяти про якийсь захист, спершу б Лукашенко згадав, що зокрема з його держави розпочалося повномаштабне вторгнення Росії і що саме з неї досі країна-терористка завдає ударів. Це вже не говорячи про те, що Росія ж окупувала значну територію України.

Лукашенко пояснив й те, як саме нібито Польща хоче загарбати Захід України. Мовляв, зараз багато розмов йде про вступ України до НАТО "частинами". Робиться це, на його думку, щоб таким чином нібито відірвати названі території.

Зауважимо, що це не вперше Лукашенко видає заяву про "захист Західної України". Подібне він видав й рік тому, 10 липня, коли припустив, що Білорусі, можливо, доведеться повоювати за Захід України, щоб її "не загарбав Захід". Однак тоді ні про яку "допомогу" й не йшлося.

Чи може риторика вести до сценарію, яким пішла Росія

Зауважимо, що з риторикою Лукашенка про "захист" доволі легко провести паралель з риторикою Путіна, з якою він розпочав повномасштабний наступ на Україну. І якщо рік тому безпосередньо у білоруського диктатора була лише його армія, то тепер на його території базується й чисельна кількість вагнерівців.

За даними Державної прикордонної служби, у польовому таборі в селі Цель під Осиповичами можуть перебувати близько 5 тисяч найманців ПВК "Вагнер". Однак наразі, як заявив Лукашенко 23 липня, вони нібито хочуть відправитися до Польщі.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що така кількість найманців не становить для України безпосередньої загрози. Проте Сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій, включно з недопущенням провокацій на кордоні.

Як розповів Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, наразі вагнерівці у Білорусі вдаються до заходів, які мають на меті психологічний тиск на населення України. "Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні", – сказав він.