Об этом 24 Каналу сказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринявичюс. Первоначально месседжи о возможном походе вагнеровцев на Польшу и Литву с территории Беларуси были направлены на внутреннюю российскую аудиторию.
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"После мятежа Евгения Пригожина Москве нужно было объяснить, что произошло и что их "великий начальник" будет делать дальше. Они пытались оправдаться, будто так называемый "большой стратег", сидящий в кремлевском бункере, имеет какой-то план", – отметил эксперт по безопасности.
В Кремле решили, что этим планом будет якобы намерение пробить Сувалкский коридор.
Как Запад реагирует на кремлевские басни
В результате пропагандистской кампании Москва увидела, что на Западе есть часть общества, готовая поверить в такой сценарий развития событий.
Как Запад реагирует на угрозы России: смотрите видео
"В конце концов, угроза со стороны России как таковой, конечно, никуда не делась. Возможны и гибридные атаки, но необязательно они состоятся в Беларуси с участием вагнеровцев. Мы должны быть готовы ко всему", – подчеркнул Мариус Лауринявичюс.
Скорее всего, ЧВК "Вагнер" вернется в Африку, ведь там Россия имеет более мощные интересы, в том числе распространение своего влияния на ряд африканских стран.
Вагнеровцы в Беларуси: последнее
- 29 июля польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что вагнеровцы двигаются из Беларуси в сторону Сувалкского коридора. Он отметил, что более 100 наемников двинулись в указанном направлении, и сказал, что это шаг к гибридной атаке на Польшу.
- В то же время, вагнеровцы в Беларуси могут нести угрозу для Украины. Подобные дестабилизационные процессы могут свидетельствовать о намерение Владимира Путина открыть второй фронт.
- 27 июля мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила о прибытии уже 12 колонны ЧВК "Вагнер" в Беларусь.