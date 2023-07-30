Об этом 24 Каналу сказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринявичюс. Первоначально месседжи о возможном походе вагнеровцев на Польшу и Литву с территории Беларуси были направлены на внутреннюю российскую аудиторию.

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"После мятежа Евгения Пригожина Москве нужно было объяснить, что произошло и что их "великий начальник" будет делать дальше. Они пытались оправдаться, будто так называемый "большой стратег", сидящий в кремлевском бункере, имеет какой-то план", – отметил эксперт по безопасности.

В Кремле решили, что этим планом будет якобы намерение пробить Сувалкский коридор.

Как Запад реагирует на кремлевские басни

В результате пропагандистской кампании Москва увидела, что на Западе есть часть общества, готовая поверить в такой сценарий развития событий.

Как Запад реагирует на угрозы России: смотрите видео

"В конце концов, угроза со стороны России как таковой, конечно, никуда не делась. Возможны и гибридные атаки, но необязательно они состоятся в Беларуси с участием вагнеровцев. Мы должны быть готовы ко всему", – подчеркнул Мариус Лауринявичюс.

Скорее всего, ЧВК "Вагнер" вернется в Африку, ведь там Россия имеет более мощные интересы, в том числе распространение своего влияния на ряд африканских стран.

Обратите внимание! 26 июля в Нигере полковник Амаду Абдраман заявил об отстранении от власти президента страны Мохаммеда Базума. Также стало известно о закрытии границ и всех учреждений республики. Мариус Лауринявичюс предположил, что Россия имеет прямое отношение к перевороту в Нигере.

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