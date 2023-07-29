Такое мнение 24 Каналу предположил американский политолог Рамиз Юнус. Напряжение будет поддерживаться на границах всех стран, с которыми граничит Беларусь. Особенно – членами НАТО.
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"ЧВК "Вагнера" может играть такую роль. Ведь им безразлично где и за что получать деньги", – отметил Юнус.
Вероятность провокаций
Передислокация наемников ЧВК "Вагнера" в Беларусь не случайна, считает политолог. Более того, работа будет усиливаться и в Африке. Все для того, чтобы там или здесь держать в напряжении Запад. Особенно если какие-то возможные события будут разворачиваться на границе Польши.
Следует ожидать какие-то провокации против Польши. Все далеко не случайно. Уверен, там все это понимают и хорошо прикрывают небо и границы,
– предположил он.
Рамиз Юнус о возможных провокациях ЧВК "Вагнера": смотреть видео
Политолог добавил, что Украина тоже под потенциальной угрозой. И позаботиться о своей безопасности должна самостоятельно. Тогда любые провокации не будут иметь никаких результатов.
ЧВК "Вагнера" в Беларуси: последние новости
- Лукашенко на встрече с Путиным в Москве жаловался, что вагнеровцы могут пойти на Польшу. Впрочем, есть вероятность, что они могут устроить переворот в самой Беларуси.
- Разместить вагнеровцев, устроивших мятеж в России, на территории Беларуси – рискованный сценарий для Лукашенко. Он точно не будет управлять наемниками вместо Пригожина.
- Беларусь рискует оказаться в изоляции. Страны-соседи заявили о готовности закрыть границы на фоне разговоров о возможных провокациях.