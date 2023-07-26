Также пока неизвестно, кто будет руководить ПВК "Вагнера", собственником которой является Евгений Пригожин. Однако главная редактор сайта "Хартия'97" Наталья Радина отметила, что вряд ли это будет делать Александр Лукашенко, ведь Пригожина не смог контролировать даже Владимир Путин. Об этом она рассказала 24 Каналу.

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Угроза для самого Лукашенко

В то же время, вопрос финансирования ЧВК "Вагнера" наверняка обсуждался во время последней встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Содержать вагнеровцев из белорусского бюджета очевидно не собираются. И в этом вопросе рассчитывают на серьезные дотации со стороны Кремля,

– подчеркнула редактор сайта "Хартия'97".

Однако вообще же размещение вагнеровцев, совершивших в России "переворот", на территории Беларуси является достаточно серьезной угрозой для самого Лукашенко. Поэтому возможно сделать это он мог под давлением Путина.

"Также это может быть связано с тем страхом, который постоянно испытывает Лукашенко в Беларуси, поскольку понимает, что народ его ненавидит. К тому же он не доверяет никому, даже силовикам. Однако, если он считает, что ЧВК "Вагнера" защитят его от каких-то угроз, это не так. Ведь вагнеровцы угроза прежде всего для самого Лукашенко", – отметила она.

Кто будет контролировать вагнеровцев в Беларуси: смотрите видео

Возможно социальное напряжение

Кроме того, растет недовольство наемниками из ЧВК "Вагнера" среди белорусских военных. Они не понимают, почему их "инструкторами" выступают бывшие заключенные и представители преступной организации, имеющей специфический контингент.

"Поэтому в связи с размещением ЧВК "Вагнера" в Беларуси есть угроза социального напряжения. Пока это впереди, но уже сейчас есть конфликты вагнеровцев с белорусскими силовиками и военнослужащими. Также наемники из "Вагнера" не очень хотят сидеть под охраной белорусского ОМОНа в их полевом лагере", – подчеркнула Наталья Радина.

Важно! Лукашенко во время встречи с Путиным 23 июля сделал провокационное заявление. По его словам, находящиеся в Беларуси вагнеровцы "напрягают" его, потому что "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или в Жешув". Также Лукашенко начал пугать тем, что якобы Варшава перебрасывает польские войска в границу.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно