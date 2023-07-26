Також наразі невідомо, хто керуватиме ПВК "Вагнера", власником якої є Євгеній Пригожин. Проте головна редакторка сайту "Хартия'97" Наталія Радіна зауважила, що на вряд чи це буде робити Олександр Лукашенко, адже Пригожина не зміг контролювати навіть Владімір Путін. Про це вона розповіла 24 Каналу.

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Загроза для самого Лукашенка

Водночас питання фінансування ПВК "Вагнера"напевно обговорювався під час останньої зустрічі Путіна та Лукашенка в Санкт-Петербурзі.

Утримувати вагнерівців з білоруського бюджету очевидно не збираються. І в цьому питання розраховують на серйозні дотації з боку Кремля,

– підкреслила редакторка сайту "Хартия'97".

Проте взагалі розміщування вагнерівців, які вчинили в Росії "переворот", на території Білорусі є доволі серйозною загрозою для самого Лукашенка. Тому можливо зробити він це міг під тиском Путіна.

"Також це може бути пов'язано з тим страхом, який постійно відчуває Лукашенко в Білорусі, оскільки розуміє, що народ його ненавидить. До того ж він не довіряє нікому, навіть силовикам. Проте, якщо він вважає, що ПВК "Вагнера" захистять його від якихось загроз, це не так. Адже вагнерівці загроза перш за все для самого Лукашенка", – наголосила вона.

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Можливе соціальне напруження

Крім того, зростає незадоволення найманцями з ПВК "Вагнера" серед білоруських військових. Вони не розуміють, чого їхніми "інструкторами" виступають колишні ув'язнені та представники злочинної організації, яка має специфічний контингент.

"Тому у зв'язку з розміщенням ПВК "Вагнера" в Білорусі є загроза соціального напруження. Поки що це попереду, але вже зараз є конфлікти вагнерівців з білоруськими силовиками та військовослужбовцями. Також найманці з "Вагнера" не дуже хочуть сидіти під охороною білоруського ОМОНа в їхньому польовому таборі", – зазначила Наталія Радіна.

Важливо! Лукашенко під час зустрічі з Путіним 23 липня зробив провокаційну заяву. За його словами, вагнерівці, що перебувають в Білорусі, "напрягають" його, тому що "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува". Також Лукашенко почав лякати тим, що буцімто Варшава перекидає польські війська до кордону.

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