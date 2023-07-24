Це спроби двох диктаторів посилили інформаційну кампанію проти Заходу. Також вони обидва помилково заявляють про те, що контрнаступ України "провалився". Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному огляді.

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Якщо коротко, то причин для побоювань щодо загрози з боку "вагнерівців" наразі немає – ні для України, ні для Польщі.

Оцінювати контрнаступ рано

Насамперед аналітики нагадали, що високопоставлені західні та українські лідери, а також у самому ISW продовжують вважати, що ще зарано оцінювати український контрнаступ.

Україна все ще має значні незадіяні підготовлені сили і зберігає здатність розпочинати рішучі операції у будь-який час і в будь-якому місці на свій вибір,

– йдеться в звіті.

Чи становлять загрозу вагнерівці у Білорусі

Лукашенко та Путін на своїй зустрічі залякували інформацією про те, що група "Вагнера" нібито становить загрозу для Польщі. Але аналітики впевнені, що наразі немає жодних доказів, що "вагнерівці" у Білорусі мають важке озброєння для наступу на Україну чи Польщу.

"Умовою угоди Путіна, Лукашенка та Пригожина, що завершила заколот, була передача "Вагнером" такої зброї міністерству оборони Росії", – нагадали в ISW.

Там аналітики показали знімки Maxar бази ПВК "Вагнер" на території Білорусі, які показують, що транспортні засоби, які зараз припарковані в зоні зберігання та навколо неї, це в основному легкові автомобілі, невеликі вантажівки і напівпричепи.

Війська "Вагнера" в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі або України. Принаймні доти, доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою. Але навіть тоді вони не становитимуть серйозної загрози для НАТО,

– наголосили в ISW.

Що цьому передувало

У неділю, 23 липня Лукашенко і Путін провели зустріч з приводу "питань безпеки Союзної держави". Білоруський диктатор поскаржився Путіну на вагнерівців, які буцімто просяться атакувати Польщу.