Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. За його словами, Росії було вигідно спихнути вагнерівців до Білорусі. Адже подальше їхнє перебування в країні-агресорці могло б спровокувати конфлікти з російським військовим командуванням.

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Як вагнерівці ще можуть допомогти Лукашенку та Путіну

Як наголосив Буряченко, вагнерівці можуть бути корисними для самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка. Є багато сумнівів щодо реальної боєздатності білоруської армії. У цьому випадку їм дещо можуть допомогти вагнерівці.

Білоруська армія не є небезпечно. А-от коли вона буде посилена вагнерівцями? Зараз їх там десь 5 тисяч. Це не змінює правила гри щодо можливої агресії з боку Білорусі до України. Лукашенко на це не піде. Але він отримає посилення в протистоянні з російськими спецслужбами. І коли в Росії почнеться розпад та смута, то вагнерівці можуть зіграти серйозну роль,

– зауважив Буряченко.

Дивіться розмову з Олексієм Буряченком на ютубі 24 Каналу

Окрім того, вагнерівці ще можуть бути корисними Путіну як важіль шантажу на Захід. Не дарма нещодавно Лукашенко почав розповідати, що ці терористи хочуть піти на Польщу. Тут йдеться не про війну, а про загрозу терактів. І це вже гра Путіна.

Путін зрозумів, що "Вагнер" може зіграти шантажну гру. А Лукашенко в принципі є людиною підневільною. Тому його ніхто й не питав. Не дарма він намагається дистанціюватися від вагнерівців. А Путін таким шантажем намагається вибивати собі преференції аж до перемир'я в Україні,

– вважає Буряченко.

Світ має жорстко на це реагувати. І найкраще рішення, яке можна було б тут ухвалити – надати Україні достатню кількість зброї, щоб вибити окупантів.

Зустріч Путіна та Лукашенка: коротко