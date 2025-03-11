Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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В Курській області тривають активні бої

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, показують, що російські війська просунулися в центрі Мартинівки, що на північному сході від Суджі Курської області. Зазначається, що в наступі на Суджу активно беруть участь підрозділи 44 армійського корпусу та 1434 полку "Ахмат-Чечня".

Так звані російські воєнкори також стверджували, що російські війська захопили чотири населені пункти в Курській області, зокрема Агроном, Колмаков, Михайлівку, Богданівку, та просунулися ще у двох, однак аналітики ISW не знайшли підтвердження цих заяв.

До того ж стверджується, що російські війська атакують околиці Суджі в районах Івашківського, Дмитрюкового, Мелового та Гуєвого.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський 10 березня заявив, що Україна посилює угруповання військ у Курській і Сумській областях додатковими підрозділами БпЛА та радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також успішно протидіє загрозі оточення в Курській області,

– йдеться у звіті ISW.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що українські війська відбивають російські атаки у напрямку Новенького та Журавки (обидва на північний схід від Сум) і зазначив, що російські війська намагаються перерізати основну наземну лінію забезпечення вздовж автодороги Н-07 Суми – Суджа.

Однак, за словами Демченка, зараз російські війська не мають достатньо ресурсів для проведення великих операцій на півночі України.