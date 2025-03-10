Доцільність продовження операції залежатиме від кількох факторів, зокрема важливу роль можуть зіграти США. Детальніше 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь.

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Яких цілей досягла операція

На думку військового експерта, Курська операція ЗСУ успішно досягла поставлених оперативно-тактичних цілей:

перешкодила прориву російських сил на території Сумської та Харківської областей;

змусила відвести значні російські сили з Донбасу.

Це дозволило зменшити тиск на Покровський, Торецький, Часовоярський та Куп'янський напрямки, де нині відсутні ворожі війська в таких чисельних силах, як раніше. Водночас проти українських військ на Курщині воює приблизно 60-тисячне вороже угруповання.

Чи доцільно продовжувати операцію

Питання щодо доцільності продовження операції в Курській області залишається відкритим. У цьому контексті важливу роль можуть зіграти зовнішньополітичні фактори, зокрема позиція США.

На сьогодні американська адміністрація не надає чіткої підтримки українським діям на Курщині. Враховуючи це, подальше продовження операції буде залежати від того, як оцінює ситуацію українське командування.

Якщо стратегічний аспект залишатиметься важливим для переговорного процесу, то можна очікувати на подальшу активізацію зусиль в Курській області.

Завтра в Саудівській Аравії українська делегація може поставити питання про те, як перебування українських військ в Курській області може впливати на хід переговорів, позицію України та Росії,

– зазначив Михайло Самусь.

Якщо позиція США залишатиметься негативною, або Дональд Трамп виявить байдужість до цього питання, то доцільність продовження операції може бути переглянута, і військове командування може ухвалити рішення про її припинення.