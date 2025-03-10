Росія значно активізувала наступ у Курській області минулими вихідними, що створює загрозу перерізання шляхів сполучення між Україною та містом Суджа, яке українські військові взяли під контроль у серпні 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Вплив відсутності підтримки США на ситуацію на фронті

Ситуація в Курській області дуже складна і може перетворитися на катастрофу, якщо ми не зможемо вжити термінових заходів для розчищення логістичних маршрутів,

– зазначив український військовий блогер Богдан Мирошников.

Financial Times нагадує, що президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що контроль над Курщиною буде використовуватися як важіль впливу під час майбутніх переговорів з РФ.

"Але дороги, якими Україна може постачати свої війська в Курській області, зараз перебувають під постійним шквалом безпілотників-камікадзе. Суджа знаходиться всього в 10 км від українського кордону на трасі Р200, яка з'єднувала Росію і Україну до війни, і є домом для однієї з головних вимірювальних станцій для експорту російського газу в ЄС", – зауважили у матеріалі.

Через інтенсивні атаки російських і північнокорейських військ контрольована Україною територія в регіоні скоротилася майже на дві третини порівняно з серпнем минулого року.

Однак вплив нестачі американської зброї поки що не є критичним, оскільки війна значною мірою перейшла у фазу активного використання дронів.

"Війна дуже змінилася. Зараз ми використовуємо безпілотники набагато більше, ніж артилерію, яку нам надали партнери, а БТРи і танки використовуються рідко, хіба що іноді штурмовими бригадами", – сказав керівник розвідувального підрозділу 57-ї бригади, що дислокується в прикордонному місті Вовчанськ, Денис Ярославський.

У FT зауважили, що постійний натиск ударних дронів допоміг Україні зупинити російських окупантів на інших напрямках фронту. Однак місяці постійного наступу, внаслідок чого армія РФ зазнала великих втрат, теж сприяли послабленню російських атак.

"Наші хлопці діяли блискуче, особливо на тактичному рівні. Але це тимчасова стабілізація, спричинена значною мірою виснаженням росіян. Вони збираються перегрупуватися і знову атакувати", – підсумував один із українських посадовців.