Про це в етері 24 Каналу повідомив військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко. Він зазначив, що російське командування розуміє важливість ситуації на Курщині, адже це питання може стати ключовим на майбутніх переговорах.

Дивіться також Тільки в районі Плєхового за 4 дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти, – Сирський

Яка ціль у Росії на Курщині

За словами військовослужбовця, задум російського командування на Курщині полягає у здійсненні швидкого наступу з усіх напрямків, з метою проникнення в місто Суджа та створення паніки серед українських підрозділів. Росія прагне оточити українські сили, перерізати важливі шляхи сполучення та заблокувати логістику. Такий підхід нагадує стратегію, яку російські війська вже застосовували на інших ділянках фронту.

Російський бліцкриг провалюється, темпи ворога вдається сповільнювати, але атаки продовжуються,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Противник не припиняє спроби інтенсифікувати бойові дії, розуміючи, що питання Курщини може стати важливим на майбутніх перемовинах. Існує загроза для української логістики, зокрема через перевагу ворога в повітрі та використання новітніх технологій, таких як дрони на оптоволокні. Це стало однією з причин складнощів для наших військових, оскільки саме на Курщині та Покровському напрямку Росія вперше активно застосувала ці технології.

Зазначимо! Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що загрози оточення українських підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони.

Яка ситуація на кордоні із Сумщиною

Росія намагається зайняти певну територію на Сумщині, однак українські війська не дають їй змоги закріпитися. За словами військового, ворожі позиції не є стаціонарними, це просто намагання ворога окопатися та створити "схованки". Протягом зими, зокрема в грудні та січні, Україна вже показала здатність зупинити російський наступ, і є сподівання, що ситуація у Сумській області незабаром стабілізується.

Однак на хід бойових дій впливають і зовнішні фактори, зокрема рішення Сполучених Штатів щодо обмеження інформації для розвідки та призупинення військової допомоги. Попри це, українські сили продовжують виконувати поставлені завдання і працюють над захистом Сумщини від подальших спроб наступу російських військ.