Об этом в эфире 24 Канала сообщил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко. Он отметил, что российское командование понимает важность ситуации на Курщине, ведь этот вопрос может стать ключевым на предстоящих переговорах.

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Какая цель у России на Курщине

По словам военнослужащего, замысел российского командования на Курщине заключается в осуществлении быстрого наступления по всем направлениям, с целью проникновения в город Суджа и создания паники среди украинских подразделений. Россия стремится окружить украинские силы, перерезать важные пути сообщения и заблокировать логистику. Такой подход напоминает стратегию, которую российские войска уже применяли на других участках фронта.

Российский блицкриг проваливается, темпы врага удается замедлять, но атаки продолжаются,

– отметил Александр Мусиенко.

Противник не прекращает попытки интенсифицировать боевые действия, понимая, что вопрос Курщины может стать важным на будущих переговорах. Существует угроза для украинской логистики, в частности из-за превосходства врага в воздухе и использования новейших технологий, таких как дроны на оптоволокне. Это стало одной из причин сложностей для наших военных, поскольку именно на Курщине и Покровском направлении Россия впервые активно применила эти технологии.

Отметим! Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что угрозы окружения украинских подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны.

Какова ситуация на границе с Сумской областью

Россия пытается занять определенную территорию на Сумщине, однако украинские войска не дают ей возможности закрепиться. По словам военного, вражеские позиции не являются стационарными, это просто попытка врага окопаться и создать "тайники". В течение зимы, в частности в декабре и январе, Украина уже показала способность остановить российское наступление, и есть надежда, что ситуация в Сумской области вскоре стабилизируется.

Однако на ход боевых действий влияют и внешние факторы, в частности решение Соединенных Штатов по ограничению информации для разведки и приостановления военной помощи. Несмотря на это, украинские силы продолжают выполнять поставленные задачи и работают над защитой Сумщины от дальнейших попыток наступления российских войск.