Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Ряд населенных пунктов, о которых заявляют российские пропагандисты, уже фактически уничтожены из-за огневого поражения врага.

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Какая ситуация на границе

Генштаб ВСУ, цитируя Александра Сырского, сообщил, что несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных пехотой северокорейских войск, враг несет значительные потери в живой силе и технике.

По его словам, только в районе Плехового в течение четырех дней боев враг потерял фактически батальон пехоты. Огневые средства уничтожают отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, пытающиеся проникать на территорию Украины.

На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности, РЭСом и беспилотной составляющей. Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные мероприятия по маневру на выгодные рубежи обороны,

– рассказал Сырский.

К слову, ранее руководитель группы беспилотных систем 104-й бригады ТРО Антон Сербин и аналитик проекта DeepState Руслан Микула рассказали, что россияне пересекли границу в Сумской области и пытаются закрепиться в селе Новеньком.