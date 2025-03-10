Оккупанты пытаются закрепиться в районе села Новенькое Юнаковской сельской общины. Об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит на Сумщине

Как пояснил Андрей Демченко, группы россиян по несколько человек пытаются заходить на украинскую территорию, чтобы накапливаться и в дальнейшем продвинуться вглубь территории. Предположительно, их целью является перерезание логистических путей.

Наша задача – не допустить продвижения врага через государственную границу. Потому что фиксируем, что в направлении населенного пункта Новенькое враг пытается сделать зону активных боевых действий на территории Украины, пытается там закрепиться. Это небольшие штурмовые группы,

– сказал спикер ГПСУ.

Чтобы не дать врагу накапливаться и расширить зону боевых действий на Сумщине, Силы обороны используют артиллерию, минометные расчеты, подразделения БПЛА.

Обратите внимание! Согласно данным Генштаба на 8:00 10 марта, в операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины 9 марта отбили 27 атак российских захватчиков. Враг нанес 29 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, а также совершил 422 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 17 – из реактивных систем залпового огня.

Как россияне попали в Новенькое на Сумщине

Новенькое достаточно близко от границы с Россией. 25 февраля российские ДРГ пересекли государственную границу Украины в районе села, но оккупанты были отброшены.

28 февраля Андрей Коваленко написал: "Вблизи Новенького враг проводит пехотные штурмовые действия в течение нескольких дней, сейчас ситуация имеет локальный характер боев в приграничье".

3 марта появилась новость, что враг контролирует логистику ВСУ. Об этом написали Deep State.

Территория возле села Новенькое на Сумщине обозначена на карте Deep State как серая зона.