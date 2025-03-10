Окупанти намагаються закріпитися у районі села Новеньке Юнаківської сільської громади. Про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Сумщині

Як пояснив Андрій Демченко, групи росіян по кілька осіб намагаються заходити на українську територію, щоб накопичуватися і надалі просунутися вглиб території. Імовірно, їхньою метою є перерізання логістичних шляхів.

Наша задача – не допустити просування ворога через державний кордон. Бо фіксуємо, що в напрямку населеного пункту Новеньке ворог намагається зробити зону активних бойових дій на території України, намагається там закріпитися. Це невеликі штурмові групи,

– сказав речник ДПСУ.

Щоб не дати ворогові накопичуватися та розширити зону бойових дій, Сили оборони використовують артилерію, мінометні розрахунки, підрозділи БпЛА.

Зверніть увагу! Відповідно до даних Генштабу на 8:00 10 березня, в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України 9 березня відбили 27 атак російських загарбників. Ворог завдав 29 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 422 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 – із реактивних систем залпового вогню.

Як росіяни потрапили у Новеньке на Сумщині

Новеньке досить близько від кордону з Росією. 25 лютого російські ДРГ перетнули державний кордон України в районі села, але окупантів було відкинуто.

28 лютого Андрій Коваленко написав: "Поблизу Новенького ворог проводить піхотні штурмові дії протягом кількох днів, наразі ситуація має локальний характер боїв у прикордонні".

3 березня з'явилася новина, що ворог контролює логістику ЗСУ. Про це написали Deep State.

Територія біля села Новеньке на Сумщині позначена на карті Deep State як сіра зона.