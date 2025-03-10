Целесообразность продолжения операции будет зависеть от нескольких факторов, в частности важную роль могут сыграть США. Подробнее 24 Каналу рассказал военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь.

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Каких целей достигла операция

По мнению военного эксперта, Курская операция ВСУ успешно достигла поставленных оперативно-тактических целей:

помешала прорыву российских сил на территории Сумской и Харьковской областей;

заставила отвести значительные российские силы с Донбасса.

Это позволило уменьшить давление на Покровское, Торецкое, Часовоярское и Купянское направления, где сейчас отсутствуют вражеские войска в таких численных силах, как раньше. В то же время против украинских войск на Курщине воюет примерно 60-тысячная вражеская группировка.

Целесообразно ли продолжать операцию

Вопрос о целесообразности продолжения операции в Курской области остается открытым. В этом контексте важную роль могут сыграть внешнеполитические факторы, в частности позиция США.

На сегодня американская администрация не оказывает четкой поддержки украинским действиям в Курской области. Учитывая это, дальнейшее продолжение операции будет зависеть от того, как оценивает ситуацию украинское командование.

Если стратегический аспект будет оставаться важным для переговорного процесса, то можно ожидать дальнейшей активизации усилий в Курской области.

Завтра в Саудовской Аравии украинская делегация может поставить вопрос о том, как пребывание украинских войск в Курской области может влиять на ход переговоров, позицию Украины и России,

– отметил Михаил Самусь.

Если позиция США будет оставаться негативной, или Дональд Трамп проявит равнодушие к этому вопросу, то целесообразность продолжения операции может быть пересмотрена, и военное командование может принять решение о ее прекращении.