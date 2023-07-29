Таку думку 24 Каналу припустив американський політолог Раміз Юнус. Напруга підтримуватиметься на кордонах усіх країн, з якими межує Білорусь. Особливо – членами НАТО.
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"ПВК "Вагнера" може грати таку роль. Адже їм байдуже де і за що отримувати гроші", – відзначив Юнус.
Ймовірність провокацій
Передислокація найманців ПВК "Вагнера" до Білорусі не випадкова, вважає політолог. Ба більше – робота посилюватиметься і в Африці. Все для того, аби там, або тут утримувати у напрузі Захід. Особливо, якщо якісь ймовірні події розгортатимуться біля кордонів Польщі.
Варто очікувати якісь провокації проти Польщі. Все далеко не випадково. Упевнений, там все це розуміють і добре прикривають небо та кордони,
– припустив він.
Раміз Юнус про ймовірні провокації ПВК "Вагнера": дивитись відео
Політолог додав, що Україна теж під потенційною загрозою. І потурбуватися про свою безпеку має самотужки. Тоді будь-які провокації не матимуть жодних результатів.
ПВК "Вагнера" у Білорусі: останні новини
- Лукашенко на зустрічі з Путіним у Москві жалівся, що вагнерівці можуть піти на Польщу. Утім, є ймовірність, що вони можуть влаштувати переворот у самій Білорусі.
- Розмістити вагнерівців, які влаштували заколот у Росії, на території Білорусі – ризикований сценарій для Лукашенка. Він точно не керуватиме найманцями замість Пригожина.
- Білорусь ризикує опинитися у ізоляції. Країни-сусіди заявили про готовність закрити кордони на фоні розмов про ймовірні провокації.