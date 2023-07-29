Таку думку 24 Каналу припустив американський політолог Раміз Юнус. Напруга підтримуватиметься на кордонах усіх країн, з якими межує Білорусь. Особливо – членами НАТО.

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"ПВК "Вагнера" може грати таку роль. Адже їм байдуже де і за що отримувати гроші", – відзначив Юнус.

Ймовірність провокацій

Передислокація найманців ПВК "Вагнера" до Білорусі не випадкова, вважає політолог. Ба більше – робота посилюватиметься і в Африці. Все для того, аби там, або тут утримувати у напрузі Захід. Особливо, якщо якісь ймовірні події розгортатимуться біля кордонів Польщі.

Варто очікувати якісь провокації проти Польщі. Все далеко не випадково. Упевнений, там все це розуміють і добре прикривають небо та кордони,

– припустив він.

Раміз Юнус про ймовірні провокації ПВК "Вагнера": дивитись відео

Політолог додав, що Україна теж під потенційною загрозою. І потурбуватися про свою безпеку має самотужки. Тоді будь-які провокації не матимуть жодних результатів.

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