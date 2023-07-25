Про це 24 Каналу заявив білоруський опозиціонер Сергій Бульба. Він зауважив, що найгірше те, що вагнерівці почали рухатися в самій Білорусі, і це комусь може бути вигідно.
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Ледве не "герої"
Інструктори вагнерівців навчають білорусів керувати дронами, як ними оборонятися, а також тактиці міського бою. Мовиться також і про навчання снайперів та гранатометників підрозділів не лише міноборони Білорусі, але й міністерства внутрішніх справ.
"Хтось конкретно лобіює. У Білорусі виросла оця горизонтальна схема між вагнерівцями та білоруськими силовиками", – зауважив білоруський опозиціонер.
Бійців ПВК "Вагнера" білоруські військові сприймають ледве не як "героїв" та з "великою повагою". У цьому є велика небезпека, вважає Бульба. Адже, вагнерівці, коли робили переворот у Центральноафриканській республіці, починали з такого ж. Фактично із середини вони взяли силові структури країни під свій контроль.
Аби в нас не відбулося таке саме,
– наголосив Сергій Бульба.
Фінансування таки є
Здається так, що з одного боку білоруський диктатор приїздив до Москви, аби просити гроші на утримання ПВК "Вагнера" у Владіміра Путіна.
Згідно з інформацією телеграм-чатів, де є родини найманців, зарплата бійців у Білорусі становить 150 тисяч російських рублів. Тобто, хтось взяв на себе оплату. Ймовірно, вагнерівців у Білорусі може фінансувати саме Росія.
"Якщо це Росія, то означає, що в Росії є прямий інтерес і вони бачать застосування вагнерівців. Як Лукашенко цього не розуміє, що вони можуть зробити переворот у нього", – зауважив Бульба.
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Часто кажуть, що Білорусь уже окупована і виконує те, що треба Росії. У 2020 році, через масові протести у Білорусі, пов'язані з фальсифікацією президентських виборів, білорусів, які були готові чинити опір, витіснили з країни або посадили. Однак там ще залишилися люди, які не згодні з режимом Лукашенка. Ймовірно, вагнерівців і будуть використовувати для контролю за транзитом влади білоруського диктатора за російськими сценаріями.
Найманці в Білорусі: головне
- Білоруський диктатор на зустрічі з бункерним дідом заявив, що вагнерівці його "напрягають". Мовляв, вони "хочуть на екскурсію до Варшави чи до Жешува". Самопроголошений президент Білорусі вигадав нібито загрозу із Польщі – "перекидання польських військ до кордону".
- У Білорусі, на території бази ПВК "Вагнера" неподалік Осиповичів, більшає техніки та обладнання. Транспортних засобів там вже сотні, а не десятки.
- За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня, у Білорусі перебуває близько 5 тисяч вагнерівців.
- В українській розвідці заявили, що ПВК "Вагнера" – потужний підготовлений компонент. Однак нині прямої загрози для України немає.