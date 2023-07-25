Путін об'єднує росіян проти Польщі

Очільнику Кремля Владіміру Путіну важливо згуртувати внутрішню аудиторію, яка, як відомо, вважає Польщу і поляків ворогами.

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Він також розуміє, що Україна та Польща будуть ядром нової стратегії стримування Росії – за будь-яких обставин.

Заради спроби вкинути ще одну "чорну кішку" між нашими країнами він буде повторювати це знову і знову. Тим більше напередодні виборів у Польщі, і тим більше на фоні рішень щодо українського зерна.

Ну і в російській історії вже всі для нього злодії – Ленін створив Україну, а Сталін віддав частину білоруських територій Польщі і так далі. В цьому він парадоксально має рацію – російська історія це історія злодіїв при владі.

Влада Лукашенка

З самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком цікавіше. Він бореться за збереження влади й гарантії для себе. Тактична ядерна зброя і ПВК "Вагнера" на території Білорусі, на думку багатьох, значно зміцнили його позиції.

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Хоча ззовні Білорусь має все більше російських атрибутів, адже ядерна зброя та ПВК "Вагнера" ніколи не стануть білоруськими, вони завжди залишатимуться російськими. Лояльність багатьох білорусів особисто Лукашенку теж під питанням.

У якийсь момент буде достатньо лише змінити прапор на флагштоку на російський, і Білорусь може стати новим федеральним округом Росії. Це нам, звісно, аж ніяк не пасує. Не просто так Лукашенко почав розмову про важливість територіальної цілісності України. Очевидно, що він не про нас турбується, а говорить про себе.

Війська наших союзників на території України – хоч і не є гарантіями нашої безпеки, але кардинально її зміцнять на період до вступу в НАТО. Це як перемикнути "безпекову швидкість". Кремлю це зовсім не подобається, тому і є новий куплет цієї пісні. А що не подобається там, має бути гарною ідеєю для нас і власне не тільки ідеєю.