Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський назвав умови для закриття кордонів з Білоруссю. Ця країна ризикує опинитися в повній ізоляції.
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Варшава застерегла посіпак Кремля
Каміньський допустив закриття кордонів з Білоруссю трьома країнами. А саме Польщею, Литвою та Латвією.
Я не виключаю, що якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь на цей час, ми приведемо до повної ізоляції Білорусі,
– зазначив голова польського МВС.
За його словами, Польща, Латвія та Литва обов'язково почнуть спільні дії, якщо на їхніх кордонах відбудуться серйозні інциденти за участю вагнерівців.
Що цьому передувало
Не так давно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бачився з Владіміром Путіним. Під час зустрічі з російським диктатором він дозволив собі провокаційну заяву.
Лукашенко сказав, що вагнерівці, які перебувають у його країні, буцімто хочуть дійти до Варшави. Також він пожалівся Путіну, що ці найманці його "напрягають".
Останні новини про ПВК "Вагнера"
- Станом на 25 липня стало відомо, що в таборі вагнерівців у Білорусі вже є близько 750 одиниць техніки. Вона розташована у селі Цель Осиповицького району. Мовиться про вантажівки, автобуси, легковики тощо.
- Нещодавно Олексій Данілов у розмові з 24 Каналом назвав ситуацію з Путіним та вагнерівцями повним театром абсурду. Секретар РНБО вважає, що найманці Пригожина, які перебувають у Білорусі, можуть стати проблемою для російського диктатора.
- Російський політолог Аббас Галлямов раніше пояснював заяву Лукашенка на зустрічі з Путіним про вагнерівців та Польщу. На його думку, причина може полягати в тому, що ці два диктатори не люблять один одного, хоч і вимушені триматися більш-менш разом через обставини.