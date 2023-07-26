Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що Пригожин з найманцями під час недозаколоту вбив 39 російських військових і навіть не поніс за це жодної відповідальності. До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Лукашенко, ймовірно, може використати ПВК "Вагнера" проти російського диктатора.

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"Ба більше, Путін зустрічався з цими вагнерівцями. Це повний театр абсурду. Тому вагнерівці, які перебувають на території Білорусі, можуть бути певною проблемою й для Путіна. Не виключаю, що може саме про це Лукашенко з Путіним й говорили", – заявив Данілов.

Окрім того, найманці можуть бути й певним викликом для України. Адже їхня остаточна мета перебування в Білорусі – поки що невідома. Нині бійці ПВК тренують білоруську армію та накопичують сили. Україна уважно стежить щодо ситуації.

Перебування вагнерівців у Білорусі може турбувати не лише Україну, але й російського диктатора. Адже він остаточно не розуміє їхні плани й те, що відбувалося під час "маршу" на Москву. Тоді весь світ побачив повну неспроможність Росії приймати виклики, які є всередині неї.

Секретар РНБО зауважив, що ще минулого року говорив про те, що російська агресія завершиться протистоянням бандитських угруповань із важкою технікою у Росії. Мовляв, там будуть з'ясовувати, хто стане наступником Путіна. І це, переконаний Данілов, буде відбуватися найближчим часом.

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Щось схоже на божевілля

Білоруський диктатор заявив, що вагнерівці хочуть піти на Польщу. Та це, передусім, вважає секретар Радбезу, продовження шантажу Росії щодо всього світу. У цьому випадку – Лукашенко спільник цього процесу. Чи підуть найманці, які нині в Білорусі, на країну-члена НАТО, Данілову сказати складно.

Це більше буде схоже на божевілля, тому що, якщо буде застосована 5 стаття статуту НАТО, тоді питання Білорусі, Росії й всіх угруповань, які там є, може закінчитися, не починаючись,

– сказав секретар РНБО.

Російський та білоруський диктатори переслідують своїх сусідів, для того, аби брязкати зброєю. Олексій Данілов не впевнений, що рішення щодо Польщі ухвалять.

Звичайний переляк Кремля і Путіна

За затриманням терориста Ігоря Гіркіна та його арештом на 2 місяці стоїть звичайний переляк Владіміра Путіна, його найближчого оточення та самого Кремля.

"Те, що стосується ситуації з Пригожиним. Представники найближчого оточення в цьому брали безпосередню участь і були спільниками з Пригожиним", – зауважив секретар Ради нацбезпеки й оборони.

Тому нині й така дивна для багатьох ситуація. Однак Путін не наважується прибрати усіх. Хоча точно знає, хто брав участь у недозаколоті глави ПВК "Вагнера". А арешт Гіркіна – це попередження усім, хто буде виступати на телебаченні. Терорист останнім часом виступав лише там.

"Для того, щоб ще більше закручувати гайки, щоб ніхто не мав іншу думку. Це такий "показовий" арешт Гіркіна на 2 місяці, який насправді нічого не розв'яже. Бо там громадянського суспільства, іншої думки немає точно років вже 10", – наголосив Данілов.

Вагнерівці в Білорусі