Таку думку 24 Каналу висловив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Лукашенко навряд чи поступиться зухвалістю та кровожерливістю російському диктатору.

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"Лукашенко тепер у дуже вигідній ситуації. Його мета – очолити союзну державу, але я не виключаю, що він претендує на місце самого Путіна", – зазначив Клочок.

До слова, білоруський диктатор наголошував, що говорив з Євгенієм Пригожиним під час його заколоту виключно з власної ініціативи. Можливо, він намагається в такий спосіб продемонструвати російським спецслужбам свою самостійність.

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Кремлівська "еліта" може підтримати Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі вигідний російській "еліті", бо з ним можна домовитись. Ці кола прагнуть зберегти свої статки, коли Росія програє війну проти України.

Вони зацікавлені в тому, щоб не доводити ситуацію до критичної для себе й завершити війну на своїх умовах. Однак наразі не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника Путіна.

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