Таку думку 24 Каналу висловив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Лукашенко навряд чи поступиться зухвалістю та кровожерливістю російському диктатору.
До вашої уваги Найгірший сценарій: співпраця Лукашенка і Пригожина загрожує всьому світу
"Лукашенко тепер у дуже вигідній ситуації. Його мета – очолити союзну державу, але я не виключаю, що він претендує на місце самого Путіна", – зазначив Клочок.
До слова, білоруський диктатор наголошував, що говорив з Євгенієм Пригожиним під час його заколоту виключно з власної ініціативи. Можливо, він намагається в такий спосіб продемонструвати російським спецслужбам свою самостійність.
Кремлівська "еліта" може підтримати Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі вигідний російській "еліті", бо з ним можна домовитись. Ці кола прагнуть зберегти свої статки, коли Росія програє війну проти України.
Вони зацікавлені в тому, щоб не доводити ситуацію до критичної для себе й завершити війну на своїх умовах. Однак наразі не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника Путіна.
Що відбувається в Білорусі: останні новини
- Після заколоту Пригожина вагнерівці, які відмовились підписати контракт з міноборони, переміщуються до Білорусі. Їхні перші колони, які рухались до табору під Осиповичами, зафіксували 15 липня.
- Євгеній Пригожин заявив, що збирається разом з вагнерівцями зробити білоруську армію "другою у світі". Натепер на кордоні з Польщею тривають їхні навчання.
- Крім бойовиків, у Білорусі також може бути тактична ядерна зброя, але без механізму керування. Про це Москва та Мінськ домовились ще 25 травня.