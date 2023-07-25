Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, Лукашенко вряд ли уступит дерзостью и кровожадностью российскому диктатору.

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"Лукашенко сейчас в очень выгодной ситуации. Его цель – возглавить союзное государство, но я не исключаю, что он претендует на место самого Путина", – отметил Клочок.

К слову, беларусский диктатор отмечал, что говорил с Евгением Пригожиным во время его мятежа исключительно по собственной инициативе. Может быть, он пытается таким образом продемонстрировать российским спецслужбам свою самостоятельность.

Обратите внимание! Глава ЧВК "Вагнера" свернул свой мятеж в России именно после разговора с Александром Лукашенко.

Кремлевская "элита" может поддержать Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси выгоден российской "элите", потому что с ним можно договориться. Эти круги стремятся сохранить свое состояние, когда Россия проигрывает войну против Украины.

Они заинтересованы в том, чтобы не доводить ситуацию до критической для себя и завершить войну на своих условиях. Однако пока не удалось достичь консенсуса относительно преемника Путина.

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