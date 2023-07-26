Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Пригожин с наемниками во время недомятежа убил 39 российских военных и даже не понес за это никакой ответственности. К слову, аналитики Института изучения войны считают, что Лукашенко, вероятно, может использовать ЧВК "Вагнера" против российского диктатора.

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"Более того, Путин встречался с этими вагнеровцами. Это полный театр абсурда. Поэтому вагнеровцы, которые находятся на территории Беларуси, могут быть определенной проблемой и для Путина. Не исключаю, что может именно об этом Лукашенко с Путиным и говорили", – заявил Данилов.

Кроме того, наемники могут быть и определенными вызовом для Украины. Ведь их окончательная цель пребывания в Беларуси пока неизвестна. В настоящее время бойцы ЧВК тренируют белорусскую армию и накапливают силы. Украина внимательно следит за ситуацией.

Пребывание вагнеровцев в Беларуси может беспокоить не только Украину, но и российского диктатора. Ведь он совсем не понимает их планы и то, что происходило во время "марша" на Москву. Тогда весь мир увидел полную несостоятельность России и принимать вызовы, которые есть внутри неё.

Секретарь СНБО отметил, что еще в прошлом году говорил о том, что российская агрессия завершится противостоянием бандитских группировок с тяжелой техникой в России. Мол, там будут выяснять, кто станет преемником Путина. И это, убежден Данилов, будет происходить в ближайшее время.

Почему вагнеровцы могут быть проблемой для российского диктатора: смотрите видео

Что-то похожее на безумие

Белорусский диктатор заявил, что вагнеровцы хотят пойти в Польшу. Но это, прежде всего, считает секретарь Совбеза, продолжение шантажа России всего мира. В этом случае – Лукашенко сообщник этого процесса. Пойдут ли наемники, которые ныне в Беларуси, на страну-члена НАТО, Данилову сказать сложно.

Это больше будет похоже на безумие, потому что, если будет применена 5 статья устава НАТО, тогда вопрос Беларуси, России и всех имеющихся там группировок может закончиться, не начинаясь,

– сказал секретарь СНБО.

Российский и белорусский диктаторы преследуют своих соседей, чтобы бряцать оружием. Алексей Данилов не уверен, что решение по Польше будет принято.

Обычный испуг Кремля и Путина

За задержанием террориста Игоря Гиркина и его арестом на 2 месяца стоит обычный испуг Владимира Путина, его ближайшего окружения и Кремля.

"То, что касается ситуации с Пригожиным. Представители ближайшего окружения в этом принимали непосредственное участие и были сообщниками с Пригожиным", – отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Поэтому сейчас и такая странная для многих ситуация. Однако Путин не решается убрать всех. Хотя точно знает, кто участвовал в недомятеже главы ЧВК "Вагнера". А арест Гиркина – это предупреждение всем, кто будет выступать на телевидении. Террорист в последнее время выступал только там.

"Для того чтобы еще больше закручивать гайки, чтобы никто не имел другое мнение. Это такой "показательный" арест Гиркина на 2 месяца, который на самом деле ничего не решит. Потому что там гражданского общества, другого мнения нет точно лет уже 10", – подчеркнул Данилов.

Вагнеровцы в Беларуси