Це видно на супутниковому знімку. Його зробила служба Planet Labs 25 липня.

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Скільки техніки налічується в таборі вагнерівців у Білорусі

На оприлюдненому кадрі можна побачити близько 750 одиниць техніки в таборі ПВК "Вагнера" у селі Цель Осиповицького району в Білорусі. Туди, ймовірно, з 15 липня прямували найманці Пригожина.

Якщо серед техніки найманців є важка військова техніка, то її кількість – мінімальна.

Так, на території табору видно:

62 тентовані вантажівки;

534 автомобілі з габаритами, аналогічними пікапам УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), мікроавтобуси типу "Газель", УАЗ "Патріоти", легкові автомобілі;

33 автобуси різних модифікацій;

99 вантажівок різної модифікації, включно з платформами з обладнанням, що переважно, здається, будівельним;

26 вантажівок або подібних до них за розміром автомобілів, які мають військове забарвлення. Це можуть бути "Урали", "КамАЗи" або бронетехніка.



Супутниковий знімок техніки / фото Planet Labs

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