Это видно на спутниковом снимке. Его сделала служба Planet Labs 25 июля.
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Сколько техники насчитывается в лагере вагнеровцев в Беларуси
На обнародованном кадре можно увидеть около 750 единиц техники в лагере ЧВК "Вагнера" в селе Цель Осиповичского района Беларуси. Туда, вероятно, с 15 июля направлялись наемники Пригожина.
Если среди техники наемников есть тяжелая военная техника, то ее количество – минимальное.
Так, на территории лагеря видно:
- 62 тентованных грузовика;
- 534 автомобиля с габаритами, аналогичными пикапам УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), микроавтобусы типа "Газель", УАЗ "Патриоты", легковые автомобили;
- 33 автобуса разных модификаций;
- 99 грузовиков различной модификации, включая платформы с преимущественно, кажется, строительным оборудованием;
- 26 грузовиков или подобных им по размеру автомобилей, у которых военная окраска. Это могут быть "Уралы", "КамАЗы" или бронетехника.
Спутниковый снимок техники / фото Planet Labs
Вагнеровцы в Беларуси: что известно
- Количество наемников из ЧВК "Вагнера" продолжает расти на территории Белоруссии. Боевики начали брать с собой технику, которая раньше в их колоннах не фиксировалась.
- Недавно наемники из ЧВК "Вагнера" взяли с собой в Беларусь бронеавтомобили "Щука" ("Чекан"). Они являются хорошими транспортными средствами боевиков Пригожина. Отмечается, что раньше этих машин в колоннах, направлявшихся в РБ, не было.
- Также в Беларусь прибыли российские: КамАЗ тент; несколько УАЗ СГР (которые в народе называют "буханками"); микроавтобус Volkswagen Transporter; не менее 6 фур.
- Кстати, на днях журналисты CNN опубликовали новые спутниковые снимки лагеря вагнеровцев, разместившихся в центральной части Беларуси. Так, на снимке за 21 июля показан лагерь, расположенный в районе населённого пункта Цель Беларуси.
- В Госпогранслужбе уточнили, какое количество вагнеровцев прибыло в Беларусь. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, оно может достигать ориентировочно 5 тысяч человек.