Это видно на спутниковом снимке. Его сделала служба Planet Labs 25 июля.

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Сколько техники насчитывается в лагере вагнеровцев в Беларуси

На обнародованном кадре можно увидеть около 750 единиц техники в лагере ЧВК "Вагнера" в селе Цель Осиповичского района Беларуси. Туда, вероятно, с 15 июля направлялись наемники Пригожина.

Если среди техники наемников есть тяжелая военная техника, то ее количество – минимальное.

Так, на территории лагеря видно:

62 тентованных грузовика;

534 автомобиля с габаритами, аналогичными пикапам УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), микроавтобусы типа "Газель", УАЗ "Патриоты", легковые автомобили;

33 автобуса разных модификаций;

99 грузовиков различной модификации, включая платформы с преимущественно, кажется, строительным оборудованием;

26 грузовиков или подобных им по размеру автомобилей, у которых военная окраска. Это могут быть "Уралы", "КамАЗы" или бронетехника.



Спутниковый снимок техники / фото Planet Labs

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