Соответствующее заявление премьер Польши сделал 29 июля на пресс-конференции в польском городе Гливице. Также коридор разделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

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Что известно о движении вагнеровцев в сторону Польши

У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка. Это, безусловно, шаг к дальнейшей гибридной атаке на территорию Польши,

– заявил Моравецкий.

По его словам, Варшава два года сталкивается с постоянными атаками на границе. Ведь только в 2023 году было 16 тысяч попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которых заманивают диктаторы Путин и Лукашенко, чтобы "протолкнуть в Польшу".

"Сейчас ситуация становится еще опаснее. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Беларуси.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что "это, безусловно, шаг к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию". По словам польского чиновника далее вагнеровцы:

вероятно, будут замаскированы под белорусских пограничников;

будут помогать нелегальным иммигрантам попадать на польскую территорию и дестабилизировать Польшу;

вероятно, они также постараются проникнуть на территорию Польши, выдавая себя за нелегальных иммигрантов, что создает дополнительные риски.



Как выглядит Сувалкский коридор / Скриншот 24 Канала

Где расположен Сувалкский коридор: смотрите на карте

Обратите внимание! Термином Сувалкский коридор принято называть территории у польских городов Сувалки, Августов и Сейны. Главный командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Годжес еще в 2015 году подтверждал, что этот регион является одним из потенциально наиболее горячих точек в Европе. Инфраструктурные и организационные недостатки там мешают Североатлантическому союзу быстро реагировать в случае угрозы со стороны России или Беларуси.

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