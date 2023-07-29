Соответствующее заявление премьер Польши сделал 29 июля на пресс-конференции в польском городе Гливице. Также коридор разделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.
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Что известно о движении вагнеровцев в сторону Польши
У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка. Это, безусловно, шаг к дальнейшей гибридной атаке на территорию Польши,
– заявил Моравецкий.
По его словам, Варшава два года сталкивается с постоянными атаками на границе. Ведь только в 2023 году было 16 тысяч попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которых заманивают диктаторы Путин и Лукашенко, чтобы "протолкнуть в Польшу".
"Сейчас ситуация становится еще опаснее. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Беларуси.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что "это, безусловно, шаг к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию". По словам польского чиновника далее вагнеровцы:
- вероятно, будут замаскированы под белорусских пограничников;
- будут помогать нелегальным иммигрантам попадать на польскую территорию и дестабилизировать Польшу;
- вероятно, они также постараются проникнуть на территорию Польши, выдавая себя за нелегальных иммигрантов, что создает дополнительные риски.
Как выглядит Сувалкский коридор / Скриншот 24 Канала
Где расположен Сувалкский коридор: смотрите на карте
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Последние новости о вагнеровцах в Беларуси
- Кремль опрокинул в Беларусь наемников ЧВК "Вагнера". Военный эксперт Роман Свитан объяснял, что Путину нужна провокация на границе с Польшей, чтобы объединить россиян вокруг новой угрозы. Такими действиями российский диктатор хочет решить внутриполитические проблемы.
- Кроме того, эксперт предположил, что после мятежа Пригожина Путин планирует уничтожить Вагнера руками НАТО.
- Стоит отметить, что портал "Опир", созданный Силами специальных операций, сообщил – в белорусское Гродно прибыло ориентировочно 100 наемников ЧВК "Вагнер". У большинства из них есть опыт контрабандной деятельности. В частности, они переправлялись через границу нелегальных мигрантов.